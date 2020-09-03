Бегающий по стенам гиперактивный кот позабавил пользователей Сети

Москва, 3 сентября. В Сети оказалось видео «экстремальной» ловли кота. «Ридус» опубликовал видеозапись, на котором животное ловко прыгает по стенам и не дается в руки человеку.

Гиперактивный кот буквально бегает по стенам. Скорость и ловкость движений впечатляет. Ловля животного могла бы длиться бесконечно, если бы не ограниченное пространство.

В итоге человеку удалось поймать питомца. Кот попытался прыгнуть в окно, но оно оказалось запертым. Мужчине в спецформе удалось взять хвостатого на руки и посадить в переноску.

Недавно пользователей Интернета своей любвеобильностью покорил черно-белый кот. На кадрах питомец отказывается слезть с рук хозяйки. Девочка его отодвигает, но пушистый любимец настойчиво лезет на руки и требует ласки и внимания. Даже владельцы собак признались, что покорены любвеобильностью кота.

Также пользователей Сети позабавил видеоролик с котом, которой увидел угрозу в собственном хвосте.

Ранее в московском комитете по ветеринарии рассказали, какие породы кошек склонны к лишнему весу. Чаще всего вес набирают «персы», «британцы», сфинксы и корниш-рексы. Специалисты отмечают, что этих кошек нужно с детства приучать к сбалансированному питанию. Также они призвали не оставлять наполненную кормом миску, так как кошки будут есть без меры.