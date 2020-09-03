Винокур пожаловался на бедственное положение

Москва, 3 сентября. Российский шоумен, телеведущий Владимир Винокур пожаловался на безденежное положение и выругался матом. Он отметил, что на сегодняшний день его финансовое положение описывается коротким нецензурным словом.

Участник юмористической программы «Аншлаг и Компания», телеведущий Владимир Винокур заявил, что многие российские звезды живут на ряду с обыкновенными гражданами, если сравнивать финансовое положение. Свое материальное состояние Винокур может назвать только одним нецензурным словом.

«Мишка! У меня та же… Никто не знает, что кроме самого артиста есть коллектив, который вот уже полгода получает зарплату не от государства, а от нас», – пожаловался Винокур.

Также в комментариях на странице Михаила Шуфутинского в Instagram он написал, что власти страны вообще не поддерживают его коллектив с момента, как наступила пандемия COVID-19, пишет «Собеседник». Однако фанаты Винокура не оценили заявления артиста и раскритиковали его.

«Не прибедняйтесь, не обеднеете. Вы не голодаете», — заявил один из поклонников артиста.

Напомним, что ранее бывшая жена солиста группы «Ленинград» Матильда Шнурова приумножила свой капитал после развода. Многие звезды говорили, что после расставания с Сергеем Шнуровым Матильду ждет забвение, однако ее бизнес приносил лишь прибыль, даже в пандемию.