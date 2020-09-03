Стало известно, какое психологическое расстройство перенесла Елизавета II

Лондон, 3 сентября. В детстве Елизавета II, которая на сегодняшний день является королевой Великобритании, страдала от тяжелого психологического недуга — обсессивно-компульсивного расстройства (ОКР). Об этом в своей книге «Гувернантка» рассказала Венди Холден.

По словам Холден, гувернантка принцессы Мэрион Кроуфорд заметила, что у ребенка случаются панические атаки. Кроме того, нередко девочка страдала от навязчивых мыслей. Об ОКР также говорили привычки Елизаветы выкладывать свои карандаши и канцелярские принадлежности на столе в ровную линию. По словам ребенка, так она чувствовала себя в безопасности, сообщает The Sun.

Кроме того, принцесса могла несколько раз просыпаться посреди ночи для того, чтобы привести в порядок свою одежду.

Напомним, в конце апреля бывший шеф-повар королевской семьи Великобритании Даррен Макгрэди раскрыл рецепт любимого десерта Елизаветы II. Как оказалось, королева без ума от английский булочек к чаю («English Tea Scones»). Их рекомендуется есть свежеиспеченными, предварительно разрезав пополам и намазав джемом или маслом.