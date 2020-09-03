Ученые рассказали, как определить расположенность к диабету

Москва, 3 сентября. Склонность к диабету второго типа можно определить по силе рукопожатия, предполагают научные сотрудники из Финляндии и Великобритании. Итоги их двадцатилетнего исследования опубликованы в научном журнале Annals of Medicine.

Ученые выяснили, что диабетики чаще всего страдают от второй категории болезни — пониженной чувствительностью тканей организма к гормону инсулину. Кроме генетической предрасположенности, его провоцируют: малоподвижный образ жизни, переедание и ожирение. Однако, по словам ученых, если двух одинаковых людей по комплекции попросить друг другу пожать руки, можно узнать, кто больше расположен к диабету. Отмечается, что к болезни более склонен тот, чья рука слабее.

Для того, чтобы зафиксировать эту взаимосвязь, доктор Сеттор Кунутсор из Университета Бристоля вместе с коллегами в течение нескольких следили за 776 мужчинами и женщинами в возрасте 60−72 лет и измеряли силу их хватки с помощью кистевого динамометра.

«Оценка силы хватки является простой, недорогой, не требует дополнительного обучения специалистов и ресурсов, поэтому может быть использована для раннего выявления людей с высоким риском развития диабета второго типа», — заявил один из научных сотрудников.

Врач Алексей Ковальков ранее рассказал секрет продления жизни. По его словам, если человек хочет оставаться здоровым, то ему нужно ограничить количество потребляемых углеводов. Он отметил, что Всемирная организация здравоохранения рекомендует потреблять не более 60 граммов углеводов в сутки.