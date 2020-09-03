Нацбанк Украины просят «сбрить бороды» князьям на гривнах

Киев, 3 сентября. Министр кабмина Украины Олег Немчинов призвал Национальный банк (НБУ) «побрить» князей Владимира Великого и Ярослава Мудрого на банкнотах украинской гривны. Видеозапись заседания кабмина опубликована в YouTube.

По мнению Немчинова, изображения князей на первых украинских банкнотах номиналом одна и две гривны были лучше современных.

«Я хочу попросить председателя Национального банка все-таки сбрить бороду Владимиру Великому и Ярославу Мудрому и вернуть нам наших князей в таком виде, в каком они были на оригинальных, лучших гривнах», — заявил министр кабмина.

Председатель НБУ Кирилл Шевченко напомнил, что упомянутые купюры выпускались до 2003 года. Они будут окончательно выведены из обращения до 23 октября. Также на Украине выведут из оборота 25-ти копеечные монеты.

Год назад на Украине ввели в оборот купюру номиналом 1000 гривен. Банкноту украшает портрет русского академика Владимира Вернадского, который стал основателем украинской академии наук. На обратной стороне банкноты изображено здание президиума академии.

Недавно сообщалось, что украинские власти официально разрешили употреблять феминитивы при обозначении профессий. Изменения коснулись классификатора профессий: некоторые должности, которые были в перечне, упразднили, а некоторым дали новые наименования.