Россияне проводят в очередях почти шесть дней в году

Москва, 3 августа. Исследование агентства «Русопрос» и сервиса доставки «СберМаркет» показало, что жители России проводят в очередях почти шесть дней в году.

Аналитики выяснили, что чаще всего ждать своей очереди жителям России приходится в магазинах, при использовании транспорта и в поликлиниках.

«Чаще всего люди стоят в очередях супермаркетах. По данным опроса, на очереди в кассу жители России тратят 27 часов в год. На очереди в магазинах «у дома» уходит чуть меньше — 22 часа. Суммарно в ожидании оплаты покупок жители страны тратят два дня в год», — приводит РИА Новости слова аналитиков.

В очередях при поездках на общественном транспорте в среднем жители нашей страны проводят сутки каждый год. В поликлиниках и медицинских учреждениях ожидание занимает примерно 16 часов ежегодно. Далее идут многофункциональные центры и государственные учреждения, непродовольственные магазины, банки, аэропорты и вокзалы, а также банкоматы.

При этом далеко не каждая очередь вызывает у людей раздражение. Более четверти опрошенных выходят из себя, когда вынуждены ждать приема в поликлиниках. Каждый пятый заявил, что его бесят очереди в МФЦ и государственных учреждениях, и лишь каждый двадцатый испытывает раздражение, когда стоит в очереди в билетную кассу.

За всю жизнь времени, проведенного в очередях, набегает немало — в среднем 1,1 года на человека. При этом мужчинам приходится стоять в очередях почти в два раза больше, чем женщинам. В рейтинге городов с самыми длинными очередями лидируют Краснодар и Москва. Проще всего живется в этом плане в Петербурге и Екатеринбурге.