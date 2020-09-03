Ученый из ФРГ призвал немцев не стесняться критиковать Россию

Москва, 3 сентября. Именитый немецкий ученый Клаус Зегберс призвал жителей Германии не стесняться критиковать Россию.

Как пишет «Царьград», Зегберс заявил, что немцев на протяжении многих лет вводили в заблуждение относительно России, утверждая, что после преступлений Третьего рейха немцы должны помалкивать. Ученый уверен, что это ошибочное утверждение. По его мнению, жителям Германии не стоит бояться высказывать свое мнение, поскольку в течение 75 лет они не скрывали своих прошлых грехов, а интенсивно и болезненно их перерабатывали.

Зегберс не исключает, что в будущем придется снова прибегнуть к войне, чтобы избежать геноцида. Он отметил, что нужно прекратить оглядываться назад и, не стесняясь, признать действия России «нарушениями прав человека».

Бывший профессор международных отношений привел несколько утверждений о России, которые, по его мнению, не соответствуют действительности. Он не согласен с тем, что наша цивилизация стоит на пороге второй холодной войны. Во время предыдущей, подчеркивает Зегберс, мир был четко разделен на две противостоящие друг другу стороны, а идеология конфликта основывалась на стабильном нарративе — демократическая страна или нет. Сегодня ничего подобного, считает ученый, не наблюдается.

Ранее RT сообщил, что в Европарламенте связали увеличение числа саморадикализировавшихся террористов в США с «российской пропагандой».