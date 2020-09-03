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Ученый из ФРГ призвал немцев не стесняться критиковать Россию

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Ученый из ФРГ призвал немцев не стесняться критиковать Россию

Москва, 3 сентября. Именитый немецкий ученый Клаус Зегберс призвал жителей Германии не стесняться критиковать Россию.

Как пишет «Царьград», Зегберс заявил, что немцев на протяжении многих лет вводили в заблуждение относительно России, утверждая, что после преступлений Третьего рейха немцы должны помалкивать. Ученый уверен, что это ошибочное утверждение. По его мнению, жителям Германии не стоит бояться высказывать свое мнение, поскольку в течение 75 лет они не скрывали своих прошлых грехов, а интенсивно и болезненно их перерабатывали.

Зегберс не исключает, что в будущем придется снова прибегнуть к войне, чтобы избежать геноцида. Он отметил, что нужно прекратить оглядываться назад и, не стесняясь, признать действия России «нарушениями прав человека».

Ученый из ФРГ призвал немцев не стесняться критиковать Россию

Бывший профессор международных отношений привел несколько утверждений о России, которые, по его мнению, не соответствуют действительности. Он не согласен с тем, что наша цивилизация стоит на пороге второй холодной войны. Во время предыдущей, подчеркивает Зегберс, мир был четко разделен на две противостоящие друг другу стороны, а идеология конфликта основывалась на стабильном нарративе — демократическая страна или нет. Сегодня ничего подобного, считает ученый, не наблюдается.

Ранее RT сообщил, что в Европарламенте связали увеличение числа саморадикализировавшихся террористов в США с «российской пропагандой».

Источник: «Царьград»
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