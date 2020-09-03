В России хотят запретить продажу безалкогольного пива детям

Москва, 3 сентября. В России должна быть запрещена продажа безалкогольного пива несовершеннолетним гражданам, поскольку это может в будущем развиться в алкогольную зависимость. Об этом заявил член Общественной палаты, руководитель федерального проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев, направив соответствующее письмо на имя главы Минздрава Михаила Мурашко.

Хамзаев отмечает, что в настоящее время продажа безалкогольного пива детям никак не регламентирована. Однако его употребление все равно может вызвать определенное привыкание и пристрастие к алкоголю, считают активисты. Кроме того, законом разрешается содержание спирта в подобных напитках до 0,5%.

«В связи с этим просим вас поддержать целесообразность внесения изменений в действующее законодательство в части введения запрета на продажу безалкогольного пива и пивных напитков лицам, не достигшим 18 лет», — цитирует автора письма телеканал RT.

Напомним, ранее стало известно, что продажи алкоголя с января по август текущего года в России упали на 14% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. При этом эксперты зафиксировали сокращение спроса на игристые вина, продажи которых упали на 30%.