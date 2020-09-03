Воевавший в Донбассе ветеран ВСУ объявил себя трансгендерной женщиной

Киев, 3 сентября. Трансгендерная женщина, воевавшая в Донбассе на стороне ВСУ, рассказала о своей трансформации и дискриминации, с которой она сталкивалась в процессе осознания себя. Об этом она рассказала в беседе с украинским изданием «Новое время».

29-летняя Виктория сейчас собирается юридически оформить смену пола. С 2010 по 2013 годы она служила по контракту, а в 2016 подписала новый и вызвалась добровольцем на боевые позиции. Она отмечает, что была ранена во время боев в Авдеевке, после чего ее эвакуировали. Тогда она поняла, что по состоянию здоровья больше не может нести службу.

«Было трудно находиться на службе из-за ограничений по внешности для военных и стандарта уставов. В тот период мне было очень сложно морально — больше не могла скрывать свое «я», — говорит Виктория.

Она отметила, что воспитывалась в полноценной семье, а мысли о чужом теле у нее появились еще в детстве. На трансформацию Виктория решилась в прошлом году.

«Решила, что либо пан, либо пропал: либо я принимаю себя такой, как есть, или просто покончу с собой», — отмечает трансгендер-ветеран ВСУ.

В конце августа стало известно, что старший сержант ВСУ был доведен до самоубийства сослуживцами из-за нетрадиционной сексуальной ориентации. Инцидент произошел в 14-й бригаде ВСУ. В отношении трех сослуживцев умершего военнослужащего было открыто уголовное производство по факту доведения до самоубийства.