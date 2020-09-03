Медведев констатировал деградацию отношений России и США

Москва, 3 сентября. Отношения Российской Федерации и США достаточно непросто строятся, они деградировали. С таким заявлением выступил замруководителя Совбеза Дмитрий Медведев.

По словам политика, в непростых взаимоотношениях между Москвой и Вашингтоном нет российской вины. По его словам, взаимодействие между государствами в значительной степени деградировало. Информацию об этом передает РИА Новости.

«Эти отношения, к сожалению, строятся весьма и весьма непросто, развиваются весьма и весьма непросто», — сказал Медведев на встрече с участниками Всероссийского молодежного патриотического слета «ОстроVа-2020».

Отвечая на вопрос участника встречи, кто из кандидатов на пост главы США более эффективный руководитель, Трамп или Байден, Медведев заявил, что каждого из упомянутых политиков считает по-своему весьма интересными личностями.

«Я оценки давать, наверное, не буду, это не очень правильно», — заявил Медведев.

Также отношения между Москвой и Вашингтоном могут ухудшиться в случае «открытого силового вмешательства» РФ в ситуацию в Белоруссии. О такой угрозе заявил заместитель помощника главы Госдепартамента Соединенных Штатов по делам Европы и Евразии Джордж Кент.

Ранее власти США решили не распространять документ разведки, авторы которого предупреждают местное правительство о якобы российской схеме распространения информации о нездоровой психике кандидата в президенты США Джо Байдена.