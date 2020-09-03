Депутат Рады рассказал, как Турчинов «потерял» закон об амнистии в Донбассе

Киев, 3 сентября. Верховная рада еще в 2014 году приняла закон о всеобщей амнистии в Донбассе, однако его «потерял» действующий на тот момент спикер парламента Александр Турчинов. Об этом в эфире телеканала «112 Украина» заявил экс-заместитель генпрокурора Украины и депутат от «Оппозиционного блока — За жизнь» (ОПЗЖ) Ренат Кузьмин.

Он напомнил, что в сентябре 2014 года Рада приняла закон об амнистии в исполнение Минских соглашений.

«По процедуре закон, принятый парламентом, поступает спикеру Рады, на тот момент Турчинову, он должен был его подписать и направить президенту Украины. Турчинов этот закон не подписал, спрятал его, а вся информация об этом законе была удалена с сайта Верховной Рады, и этот закон подписан не был», — говорит Кузьмин.

Как отмечает экс-заместитель генпрокурора Украины, Минские соглашения с момента их принятия были фактически заблокированы Киевом. Кузьмин отметил, что обратился с заявлением к спикеру Верховной рады.

«Спикер мне ответил, расписав всю хронологию, о том, что этот закон попал на подпись к Турчинову 19 сентября, а дальше документ потерялся. Турчинов его подписанным не возвратил и президенту на подпись не отправил», — говорит парламентарий.

Ренат Кузьмин подчеркивает, что Турчинов совершил преступление, за которое должен понести наказание. Он призвал генпрокурора Украины разобраться в этом деле и привлечь к ответственности всех причастных.

Недавно Александр Турчинов призвал открыть дело против замглавы украинской делегации в трехсторонней контактной группе по урегулированию в Донбассе Витольда Фокина. По словам Турчинова, слова Фокина о необходимости предоставления особого статуса Донбассу свидетельствуют о его «антигосударственной позиции».