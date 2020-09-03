Названы лучшие смартфоны за август 2020 года

Москва, 3 сентября. Бенчмарк Master Lu опубликовал рейтинг самых производительны смартфонов на базе системы Android за август 2020 года.

Лидером ТОП-10 по версии Master Lu стал Xiaomi Mi 10 Ultra, набравший 187,9 балла. Его продажи стартовали в Китае 21 августа. Топовая версия гаджета имеет 16 Гб оперативной памяти и 512 Гб встроенной. Его особенность — встроенные стереодинамики, поддерживающие 24-битный звук. Процессор Snapdragon 865 оснащен системой охлаждения, позволяющий использовать вычислительные возможности на максимуме, при этом не перегревая компоненты смартфона.

Второе и третье места — также у коренных «китайцев» iQOO 5 и iQOO 5 Pro, набравших 185,03 и 183,49 балла соответственно. Стоит отметить, что вся первая тройка работает на одинаковых процессорах.

В середине списка лучших гаджетов августа — Vivo S7, OPPO K7 и Realme V5, показавшие по итогам тестов 183,11, 181,06 и 177,92 балла. Первые два из них оснащены процессором среднего уровня Quallcomm Snapdragon 765G. Realme V5, занимающий шестое место в рейтинге, работает на базе чипсета MediaTek Dimensity 720/

Замыкают ТОП-10 смартфонов по итогам последнего летнего месяца Samsung Galaxy Note 20 Ultra (176,09 балла), Samsung Galaxy Note 20 (174,94 балла), Redmi K30 Extreme Edition (168,66 балла) и Nokia C3 (131,01 балла).

Ранее RT назвал рекомендации по хранению персональных данных в смартфоне. По словам эксперта, в первую очередь нужно удалять переписки, в которых есть фотографии документов.