На Украине зафиксировали рекордный рост безработицы

Киев, 3 сентября. Число зарегистрированных безработных на Украине по состоянию на 31 августа выросло на 73% в сравнении с аналогичными показателями за прошлый август. Согласно данным Государственной службы занятости, число безработных на Украине составляет 477,7 тыс. человек.

Отмечается, что за период карантина (с 12 марта по 31 августа) статус безработного получили 444,4 тыс. украинцев. Денежное пособие за данный период получали 400 тыс. человек.

С начала текущего года трудоустроиться удалось 409 тыс. украинцам (260 тыс. в период карантина). Почти половина из них (45%) нашла работу в сфере сельского хозяйства.

Ранее сообщалось, что тысячи потенциальных украинских гастарбайтеров начали сбор подписей с требованием предоставления беспрепятственного выезда в ЕС и Россию на заработки. Организаторы акции отмечают, что власти Украины ничего не делают для поддержки граждан, которые остались без финансовой помощи в условиях пандемии.