ВСУ хотят вооружить летающими «Киборгами»

Киев, 3 сентября. На Украине разрабатываются легкие многоцелевые вертолеты ВМ-4. Военная модификация называется «Киборг» и якобы может быть «эффективна» на поле боя как против пехоты, так и против танков противника. Об этом сообщило украинское издание «Апостроф».

Авторы статьи, ссылаясь на генерального директора авиационной компании «Вектор», которая занимается разработкой, сообщают, что особенностью новых украинских вертолетов будет наличие двух поршневых двигателей. По задумке конструкторов, если один силовой агрегат машины выйдет из строя, пилот якобы сможет совершить безопасную посадку. При этом журналисты отмечают, что у зарубежных аналогов ВМ-4 такой особенности нет.

«Также у вертолета будет гибридно-силовая установка. В случае проблем с двигателем она некоторое время может работать на аккумуляторе», — считают конструкторы.

Корпус вертолета собран из алюминия и композитных материалов. BM-4 также имеет множество модификаций для различных целей. В том числе выделяется легкий штурмовик ВМ-4В «Киборг». По словам авторов, он может нести на себе неуправляемые ракеты АР-8, управляемые ракеты АР-8Л, противотанковый ракетный комплекс «Барьер», пулеметы ПКМТ. Также имеется палубного вертолета ВМ-4К «Нептун», которая якобы способна «бороться с подводными лодками».

Стоит отметить, что на данный момент данное вооружение находится лишь в планах и проектах. По словам инженеров, разработка образцов и испытания только лишь базового ВМ-4 займет более 3 лет.

Вместе с тем, еще в начале августа в России свой первый полет совершил модернизированный вертолет Ка-52 «Аллигатор». Кроме того, на модернизированный «Аллигатор» установили улучшенную оптико-электронную систему с увеличенной дальностью обнаружения и распознавания целей. Кроме того, Ка-52М оснастили новым цифровым приводом, который позволит повысить точность прицеливания при стрельбе из пушки.