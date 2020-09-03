Дуэйн Джонсон вместе с семьей переболел коронавирусом

Москва, 3 сентября. Американский актер и рестлер Дуэйн Джонсон сообщил о том, что он и его семья переболели коронавирусом. Соответствующий пост Джонсон опубликовал в Instagram.

Как отмечает актер, коронавирус был выявлен у него, его жены и их двух дочерей.

«Я могу вам сказать, что это была одна из самых сложных вещей, через которую мы прошли как семья», — пишет Дуэйн Джонсон.

При этом он подчеркнул, что он и вся его семья уже окончательно выздоровели.

Напомним, Дуэйн Джонсон наиболее известен по ролям во франшизе «Форсаж», ремейке «Джуманджи», а также фильмам «Разлом Сан-Андреас» и «Царь скорпионов».

В конце августа о том, что ему удалось полностью излечиться от коронавируса, сообщил испанский актер Антонио Бандерас. Болезнь протекала сравнительно легко, поэтому 60-летнему актеру не потребовалась госпитализация. Он пожелал здоровья и удачи всем тем, кто сейчас переносит COVID-19.

До этого стало известно, что от коронавируса вылечился американский актер Брайан Крэнстон. Звезда сериала «Во все тяжкие» даже пожертвовал плазму для других пациентов. Он признается, что оказался «одним из счастливчиков», так как симптомы у него было слабо выражены. Актер призвал поклонников мыть руки, носить маски и соблюдать социальную дистанцию.