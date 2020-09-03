Си Цзиньпин подтвердил Путину готовность защищать итоги Второй Мировой

Москва, 3 сентября. Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин отправил президенту России Владимиру Путину поздравительную телеграмму, в которой подчеркнул, что КНР готова вместе с РФ защищать результаты Второй мировой войны.

Как пишет РИА Новости, Си Цзиньпин заявил, что готов работать вместе с российским лидером «над объединением усилий для решительной защиты победы во Второй мировой войне, так же как и над международной справедливостью».

Ранее «Известия» сообщили, что 1 сентября в ходе открытого видеоурока президент России заявил, что не должно быть сомнений в том, кто был агрессором в ходе войны, а кто «переломил хребет нацистской военной машине». Путин подчеркнул, что освобождение стран Европы было и остается большой заслугой Красной армии. По его словам, события 75-летней давности не теряют актуальности в наши дни, поскольку по итогам Второй Мировой был создан существующий миропорядок, «те правила, в рамках которых мы живем сегодня».

«Мы обязаны знать и помнить людей, отстоявших мир и свободу на нашей земле, помнить события страшных военных лет. Это наш долг перед павшими, перед семейной историей и наша обязанность перед нынешними и будущими поколениями. Мы должны помнить для того, чтобы ужас нацизма, трагедия войны больше никогда не повторялись», — сказал российский лидер.

Вторая мировая война для СССР завершилась масштабной операцией на Дальневосточном фронте, в ходе которой была разгромлена 1,3-миллионная Квантунская группировка японских войск. 2 сентября 1945 на борту американского авианосца «Миссури» был подписан акт о капитуляции Японии, под котором стоят подписи представителей СССР, США, Китая, Великобритании, Австралии, Канады, Франции, Нидерландов и Новой Зеландии.