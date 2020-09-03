Россияне назвали самые неудобные вопросы на собеседовании

Москва, 3 сентября. Россияне на официальном портале по поиску работы SuperJob прошли исследование, в ходе которого выяснились самые неудобные вопросы, задаваемые на собеседовании. Результаты исследования есть у «Известий».

Специалисты опросили около двух тысяч экономически активных граждан со всех регионов России, имеющих опыт трудоустройства. Оказалось, что более 55% жителям абсолютно не нравятся некоторые вопросы от работодателей, несмотря на то, что они входят в стандартную схему собеседования и оценки кандидатов.

Вопрос о причинах увольнения с предыдущего места работы вызывает негативные эмоции у каждого восьмого жителя страны (12%), проявление интереса к личной жизни и карьерному будущему возмущает по 5% опрошенных.

Отмечается, что в списке оказались вопросы о желаемом уровне заработной платы (4%), о детях, личных качествах и недостатках (все по 3%). Вопросы, касающийся возраста и трудового стажа, считают некорректными по 2% участников опроса, еще 2% не любят просьбу рассказать о себе.

Эксперт по развитию и оценке персонала Наталья Осетрова рассказала ранее, как правильно составлять резюме. Его можно переписать под интересующую должность, включив туда слова-триггеры, которые могут заинтересовать рекрутера на этапе подбора.