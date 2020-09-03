Трамп лишил денег города, которые «недостаточно» боролись с беспорядками

Вашингтон, 3 сентября. Президент США Дональд Трамп подписал меморандум, согласно которому города, которые «недостаточно» боролись с беспорядками, лишаются государственного финансирования. Соответствующие меры уже коснулись таких мегаполисов, как Сиэтл, Нью-Йорк, Портленд и Вашингтон.

«Моя администрация не позволит, чтобы федеральные налоговые доллары финансировали города, которые добровольно деградировали в зоны беззакония», — заявил Трамп в соответствующем меморандуме.

В течение двух недель правительство страны должно определить, в какой форме министерства будут отчитываться о деньгах, потраченных в этих городах. После этого Белый дом подготовит предложение, каким образом города будут лишать федеральной помощи.

В меморандуме также указывается, что власти в отдельных штатах и городах «способствовали насилию и разрушению в своих юрисдикциях». По мнению федеральных властей, это происходило из-за нереализации законов, лишения полномочий или финансирования полицейских.

Напомним, что весной 2020 года по США прокатилась волна митингов. Их спровоцировал полицейский, который крайней жестокостью задержал темнокожего Джорджа Флойда. В результате издевательства афроамериканец позднее скончался.