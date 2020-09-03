Названа опасность ношения смартфона в кармане

Москва, 3 сентября. Ношение мобильного телефона в кармане может негативно повлиять на репродуктивную систему. Об этом в беседе с агентством «Прайм» рассказал медицинский директор сервиса «СберЗдоровье» Владислав Мохамед Али.

Специалист говорит, что ученые провели большое количество исследований, которые дали противоречивые результаты.

«Общий совет по-прежнему остается в силе — человеку следует по возможности сокращать время контакта тела с мобильным телефоном», — считает эксперт.

Али отметил, что согласно некоторым теориям, тело человека — такой же электромагнитный прибор, как и смартфон. Каждая клетка в ходе жизнедеятельности формирует вокруг себя электромагнитное поле, а взаимодействие с другими магнитными полями способно исказить первичный профиль и повлиять на биохимические процессы.

Доцент кафедры информатики РЭУ им. Плеханова Александр Тимофеев ранее отмечал, что нельзя класть один телефон на другой, так как радиосигналы в конкретной точке будут присутствовать в большом количестве, что вредно для находящихся вблизи людей.

Директор института IT университета «Синергия» Станислав Косарев недавно объяснял, почему нельзя оставлять зарядное устройство в розетке без смартфона. Он подчеркнул, что оно должно храниться в недоступном для детей и домашних животных месте.