Джиган рассказал, как помирился с женой

Москва, 3 сентября. Рэпер Джиган рассказал, как добился прощения супруги Оксаны Самойловой после того, как побывал в реабилитационной клинике.

Об этом музыкант поведал в эфире программы «PRO-новости» на телеканале «Муз-ТВ». По его словам, после разлада их отношения с Оксаной снова на подъеме.

«Мы уже помирились, все нормально. Пришлось замаливать грешки», — уклончиво сообщил артист.

Джиган не стал раскрывать подробности примирения с любимой, но подчеркнул, что в этом ему помогло выражение чувств. Рэпер отметил, что любовь была и остается самым важным чувством в каждой семье.

«Если любите, все у вас будет хорошо», — сказал он.

Отношения в семье Джигана и Оксаны Самойловой испортились вскоре после рождения сына. Рэпер «загулял», после чего попал в реабилитационную клинику. Перца в ситуацию добавило то, что свои пьяные выходки он транслировал в прямом эфире в Instagram.

Ссора была настолько серьезной, что пошли слухи о расставании пары. Позже музыкант вернулся к жене и детям. Самойлова объяснила, что пошла на примирение ради детей.