Продавцов на Avito могут заставить платить налог

Москва, 3 сентября. Продажа бывших в употреблении вещей одним человеком другому должна облагаться налогом на общих основаниях в 13%. О таком решении заявили в министерстве финансов РФ.

Согласно расчетам специалистов, сумма сбора налогов с продажи б/у вещей должна составить более 80 млрд рублей в год. При этом в Минфине отмечают, что в настоящее время закон не возлагает на электронные платформы и соцсети функции налоговых агентов. Однако обязанности по уплате должна быть на продавца товара.

Соответствующую инициативу в настоящее время поддержали в Федеральной налоговой службе, поскольку физические лица обязаны платить подоходный налог при продаже имущества, сообщают «Ведомости».

По мнению экспертов, если государство попытается собрать налог при продаже б/у товаров, это может обернуться «бегством» с онлайн-платформ.

Напомним, с начала осени малоимущие россияне смогут проще и быстрее оформить банкротство и списать задолженности. При этом речь идет только о безнадежных долгах. Об этом пишут «Известия».