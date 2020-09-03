Раскрыто содержание завещания актрисы Печерниковой

Москва, 3 сентября. Подруга скончавшейся 1 сентября заслуженной артистки РСФСР Ирины Печерниковой рассказала о ее завещании.

По данным Kp.ru, Печерникова скончалась накануне своего 75-летия в деревне под Ростовом. Врачи установили, что причиной смерти стал инфаркт. В последние годы актриса жила в Ярославской области с подругой Ниной, которая была ее поклонницей. Женщины съехались около 20 лет после смерти мужа артистки Александра Соловьева.

На вопрос журналиста о том, какое наследство оставила Печерникова, Нина ответила, что они жили небогато, а всю недвижимость звезда советского кино завещала своей сестре.

«Какое наследство! Мы жили на пенсию. Ира, конечно, оставила завещание. Все свое движимое и недвижимое имущество завещала родной сестре. Но у нее ничего особенного и не было», — рассказала подруга артистки.

Нина добавила, что недвижимость Печерниковой — это квартира на Красных Воротах в Москве и дом под Ростовом, где она жила вплоть до кончины. Она рассказала также о том, где похоронят актрису.

«На Ваганьковском кладбище. Там у нее семейная могила, там ее родители. И третий муж Саша Соловьев. Прощание, скорее всего, пройдет в Доме кино», — сообщила женщина.

Печерникова получила широкую известность благодаря таким фильмам, как «Доживем до понедельника», «Два капитана», «Первая любовь» и другим. В 1990-е в связи с распадом СССР актриса находилась в затяжном творческом кризисе, испытывала проблемы с алкоголем, но справилась с невзгодами, после чего начала снова сниматься на телевидении и в кино.

Ранее «Известия» опубликовали последнее большое интервью с народным артистом РФ Борисом Клюевым.