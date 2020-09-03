Минздрав хочет запретить ароматизаторы в сигаретах

Москва, 3 сентября. Производителям табачной продукции запретят использовать ароматические добавки. С соответствующей инициативой выступило Министерство здравоохранения РФ, передает «Коммерсант».

Предполагается, что благодаря инициативе к 2035 году число курильщиков снизится с 29% до 21%.

«Новый план мероприятий в рамках антитабачной концепции содержит запрет на использование пищевых добавок при производстве табачной продукции», — пишет «Коммерсант».

Речь идет об ароматизаторах, красителях и веществах, которые усиливают зависимость при употреблении табака и содержащей никотин продукции. Данная мера может коснуться 80% изделий на рынке.

Помимо этого, Минздрав намерен увеличить размер предупреждающих о вреде курения надписей на пачках сигарет с нынешних 50% от общей площади упаковки до 75%. Также ведомство будет добиваться снижения доли никотина в сигаретном дыме.

В августе главный терапевт Минздрава РФ Оксана Драпкина предложила повысить акциз на табак и никотиносодержащую продукцию. Она подчеркнула, что мировой опыт показывает высокую эффективность налоговых мер в борьбе с курением.

Также недавно пресс-служба Минздрава объясняла, чем курение кальяна вреднее, чем курение сигарет. Специалисты отметили, что плохая обработка кальяна несет риски распространения ряда опасных заболеваний.