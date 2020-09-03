Вассерман заявил, что Ефремову будет сложно добыть наркотики «на зоне»

Москва, 3 сентября. Известный публицист Анатолий Вассерман заявил, что Михаилу Ефремову будет очень сложно отказаться от различных психотропных веществ. Его слова передает издание Kp.ru.

По словам Вассермана, артист превратил суд в настоящее цирковое выступление. Он отметил, что Ефремов не только злоупотребляет алкоголем и наркотиками, но и является актером, поэтому он может все превращать в шоу. Следовательно, адвоката Ефремов выбрал соответствующего, добавил публицист. Вассерман также убежден, что артист не сможет отказаться от своих вредных привычек.

«На зоне значительно труднее, чем на воле, добыть те вещества, которыми он из себя вышибает мозги. Будет учитываться его поведение на суде», — продолжил Вассерман.

Восьмого июня на Смоленской площади в центре Москвы произошло смертельное ДТП с участием Ефремова. Пьяный актер находился за рулем своего внедорожника и врезался на большой скорости в легковой автомобиль. Водитель «легковушки» скончался на месте. Актер свою вину не признает.

Российский телеведущий Владимир Соловьев позже показал фотографии Ефремова, сделанные на месте ДТП. На кадрах видно, что на левой стороне шеи актера есть гематомы. По мнению журналиста, это следы от ремня безопасности. Как отметил телеведущий, характер травмы указывает, что крепление ремня располагалось слева вверху.