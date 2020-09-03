ВМФ получит спецшлемы для управления артиллерией поворотом головы

Москва, 3 сентября. Экипажи боевых кораблей ВМФ России получат шлемы-целеуказатели, позволяющие управлять 30-мм автоматическими пушками АК-630 поворотом головы. Об этом сообщил заместитель генерального директора по военно-технической политике концерна «Моринформсистема-Агат» Николай Борисов.

Он подчеркнул, что новая разработка уже находится на стадии испытания.

«Нами разработана новая версия оптико-электронных систем наведения с использованием нашлемных целеуказателей. Оператор поворотом головы производит первичное наведение АК-630 на объект поражения, а дальше система захватывает цель автоматически», — приводит слова Николая Борисова ТАСС.

Он отмечает, что специальный шлем повысит эффективность поражения в ближней зоне ПВО корабля таких воздушных целей, как БПЛА, вертолеты, крылатые ракеты и т. д. Замгендиректора добавил, что приспособление может использоваться и для первичного целеуказания по надводным целям.

Ранее «Известия» сообщали, что Сухопутные войска РФ скоро получат новый зенитно-ракетный комплекс «Птицелов». Выйти на испытания ЗРК должен через два года. «Птицелов» сменит устаревшие комплексы советской эры и будет защищать технику и личный состав от современных дронов и высокоточного оружия.