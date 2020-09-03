МВД не поддержало идею продажи спиртного через Интернет

Москва, 3 сентября. Министерство внутренних дел РФ подготовило негативный отзыв на поправки в законопроект, которые разрешают реализацию спиртных напитков через Интернет. По мнению МВД, при снятии соответствующего запрета можно прогнозировать рост преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее Минфин предложил внести поправки в законопроект «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта...». По мнению авторов, изменения должны были бы устанавливали правовые основы для легальной розничной торговли спиртными напитками в Сети. При этом к онлайн-реализации допускались бы исключительно те компании, которые имеют соответствующие лицензии. При этом продажа происходила бы лишь через официальные сайты, внесенные в реестр.

Однако МВД отнеслось к данным нововведениям негативно. Там пояснили, что установленные ограничения оборота алкоголя уже показали свою эффективность. Так, согласно статистике, полиция ежегодно фиксирует снижение количества «нетрезвых» преступлений. Если же запрет на реализацию алкоголя в Интернете будет снят, можно предполагать отрицательный рост данной статистики, считают в МВД. Алкоголь станет более доступным, а значит различные слои населения начнут активнее им злоупотреблять, пишут «Известия».

На данный момент негативный отзыв направлен замглавы министерства финансов Алексею Сазонову. Однако в правительстве считают, что позиция МВД достаточно весома и обоснована, поэтому может окончательно заблокировать продвижение законопроекта.