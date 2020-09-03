Сибирским лесам предрекли серьезные последствия из-за пожаров

Москва, 3 сентября. Сложная санитарная обстановка ожидается в лесах Сибирского федерального округа на фоне массового повреждения насаждений вредителями и пожаров. Об этом предупреждает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.

Осложненная санитарная ситуация будет сохраняться до конца 2020 года, сообщает РИА Новости. Отмечается, что самые крупные по площади участки ослабленных и усыхающих растений ожидаются на территории Красноярского края, а также Иркутской и Томской областей.

«До конца 2020 года в Сибирском федеральном округе прогнозируется напряжённая лесопатологическая обстановка», — говорится в сообщении.

Ранее в Красноярске произошло необычное природное явление. Обочины и дороги оказались буквально усеяны живой рыбой в национальном парке «Шушенский бор» в Красноярском крае. Возможной причиной такого явления стала непогода.