Фотограф поймал первый взгляд сына Валерии на невесту в свадебном платье

Москва, 3 августа. Фотограф заснял первое впечатление сына Валерии Арсения при виде своей очаровательной невесты Лианы Волковой.

Свадьба 21-летнего младшего сына Валерии и 22-летней Лианы прошла 29 августа. На грандиозном торжестве присутствовали все главные звезды российского шоу-бизнеса.

Невеста же не торопилась публиковать снимки со свадьбы. Только во вторник она выложила на своей странице в Instagram кадры, где Арсений впервые видит ее в белом свадебном платье.

На одном из фото Арсений стоит спиной к своей невесте с букетом в руках, пока Лиана подходит к нему сзади. Потом молодые видят друг друга: невеста смеется, а Арсений с восхищенным удивлением смотрит на нее.

На других фотографиях уже Лиана смотрит на избранника с нежностью и любовью. Пара обнимается и целуется.

«Я люблю тебя. Не только за то, кто ты есть, но еще и за то, кем становлюсь я, когда я рядом с тобой», — подписала девушка снимки.

Подписчики Волковой отметили, что взгляд влюбленного Арсения выдает его с головой.

«Вы такие классные искренние, обаятельные счастья вам огромного», — пишет в комментариях пользователь под ником irabalayan1978.

«Взгляд любящих сердец!» — добавила leif_elena.

«Пусть Арсений всю жизнь смотрит на вас таким влюбленным взглядом», — оставила пожелания ndostovalova_psy.

Сын Валерии сделал предложение своей возлюбленной совсем недавно. Молодой человек пригласил девушку в ресторан, где оставил ее на некоторое время. В этот момент на табло башни «Меркурий» высветилось заветное предложение, а вскоре с кольцом появился сам Шульгин. Растроганная Волкова не смогла сдержать эмоций и расплакалась. Она без раздумий ответила «да».