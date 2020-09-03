С чем у вас ассоциируется атомное производство? Многих пугает эта сфера, поскольку еще сравнительно недавно всколыхнул ряд трагедий, связанных с ней. Однако ядерная энергетика приносит многим странам и их населению хороший доход. И Россия не стала исключением. В работе таких предприятий задействованы тысячи человек, и в этом месяце их ждет профессиональный праздник — День работника атомной промышленности.
Немного истории
Праздник можно назвать достаточно молодым, поскольку появился он только в 2005 году по указу президента. Именно тогда был создан и подписан указ «О дне работника атомной промышленности». Причем содержит он всего два пункта: дата торжества назначается на 28 сентября и указ становится действительным с момента подписания.
У сотрудников атомных производств долгое время не было своего профессионального праздника, хотя сама промышленность берет начало в СССР. Но почему именно 28 сентября? Оказывается, торжественная дата относится к действиям 1942 года. Именно в этот день Госкомитет обороны распорядился организовать работы по урану. Перед учеными поставили задачу, чтобы через год они дали точный ответ на вопрос о возможности создания урановой бомбы или топлива.
Однако любопытным можно назвать тот факт, что подобные исследования начались задолго до этого, однако Великая Отечественная война наложила свой отпечаток и забрала все ресурсы, применяемые во время проведения научных работ. США смогли обогнать СССР и создали собственную бомбу. Но как только Советский Союз оправился от войны, развитие промышленности стартовало с новой силой. Самое примечательное, что атомную энергию решили пустить не только на военные силы, но и на мирные цели: строительство ледоколов и реакторов.
Также стоит отметить, что вести отсчет принято не от 1942 года, а от 1945, когда была создана особая группа из научных сотрудников и представителей власти, ведущих работы с ураном. Поэтому в 2020 году этой сфере деятельности исполняется 75 лет.
Традиции праздника
В России вся сфера атома принадлежит только государственной корпорации «Росатом». Компания хорошо заботится о свои сотрудниках и в профессиональный праздник радует их различными мероприятиями — концерты, корпоративы, вручение наград, подарков и поздравления. В городах, где находятся филиалы компании, также проводятся торжественные мероприятия, однако они устраиваются исключительно для коллективов из-за секретности производства. Поэтому пройти на них посторонним невозможно.
Интересные факты
Расскажем несколько любопытных фактов об этой сфере деятельности, которая так в наше время.
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Как оказалось, атом используют не только в военных и исследовательских целях. В России существует несколько медицинских центров, где ядерные технологии весьма успешно применяют в лечении онкологических заболеваний.
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На данный момент в России работают 10 атомных электростанций. Также государство ведет активной строительство плавучего варианта электростанции, который по планам сможет одновременно питать сразу несколько северных регионов.
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Несколько производств, занимающихся атомной промышленностью, из-за высокого уровня секретности располагаются под землей. Поэтому пробраться на них не смогут даже кроты с документами.
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Россия — единственная страна, у которой есть атомный ледокольный флот.
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В Москве на ВДНХ в скором времени снова откроет свои двери павильон «Атомная энергия». Когда-то там размещали экспозиции, которые демонстрировали различные достижения в этой области, и даже настоящий ядерный реактор!
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Самое большое количество АЭС находится в США. Сейчас там работают 95 ядерных реакторов с общей мощностью 96,9 ГВт, которые вырабатывают 19,66% электроэнергии в стране.
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Мнение о том, что проживание в зоне АЭС опасно, ошибочно. Долгие годы люди протестовали и просили убрать эти производства из городов. Однако ученые пришли к выводу, что выбросы с заводов не превышают суточную дозу радиации, которые человек получает от солнечных лучшей. Серьезный выброс радиоактивности в окружающую среду может произойти только в случае расплавления топлива в активной зоне.