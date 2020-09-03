С чем у вас ассоциируется атомное производство? Многих пугает эта сфера, поскольку еще сравнительно недавно всколыхнул ряд трагедий, связанных с ней. Однако ядерная энергетика приносит многим странам и их населению хороший доход. И Россия не стала исключением. В работе таких предприятий задействованы тысячи человек, и в этом месяце их ждет профессиональный праздник — День работника атомной промышленности.

Немного истории

Праздник можно назвать достаточно молодым, поскольку появился он только в 2005 году по указу президента. Именно тогда был создан и подписан указ «О дне работника атомной промышленности». Причем содержит он всего два пункта: дата торжества назначается на 28 сентября и указ становится действительным с момента подписания.

У сотрудников атомных производств долгое время не было своего профессионального праздника, хотя сама промышленность берет начало в СССР. Но почему именно 28 сентября? Оказывается, торжественная дата относится к действиям 1942 года. Именно в этот день Госкомитет обороны распорядился организовать работы по урану. Перед учеными поставили задачу, чтобы через год они дали точный ответ на вопрос о возможности создания урановой бомбы или топлива.

Однако любопытным можно назвать тот факт, что подобные исследования начались задолго до этого, однако Великая Отечественная война наложила свой отпечаток и забрала все ресурсы, применяемые во время проведения научных работ. США смогли обогнать СССР и создали собственную бомбу. Но как только Советский Союз оправился от войны, развитие промышленности стартовало с новой силой. Самое примечательное, что атомную энергию решили пустить не только на военные силы, но и на мирные цели: строительство ледоколов и реакторов.

Также стоит отметить, что вести отсчет принято не от 1942 года, а от 1945, когда была создана особая группа из научных сотрудников и представителей власти, ведущих работы с ураном. Поэтому в 2020 году этой сфере деятельности исполняется 75 лет.

Традиции праздника

В России вся сфера атома принадлежит только государственной корпорации «Росатом». Компания хорошо заботится о свои сотрудниках и в профессиональный праздник радует их различными мероприятиями — концерты, корпоративы, вручение наград, подарков и поздравления. В городах, где находятся филиалы компании, также проводятся торжественные мероприятия, однако они устраиваются исключительно для коллективов из-за секретности производства. Поэтому пройти на них посторонним невозможно.

Интересные факты

Расскажем несколько любопытных фактов об этой сфере деятельности, которая так в наше время.