Стая дельфинов подошла к берегу Крыма и удивила отдыхающих

Симферополь, 3 сентября. В Крыму местные жители сняли необычный видеоролик, на котором запечатлели редкое поведение дельфинов. Морские обитатели подошли вплотную к берегу, выплыв на мель, и устроили для отдыхающих настоящее «представление».

Ролик появился в Instagram-аккаунте местного фотографа Юлии Мазур. На кадрах отчетливо видно, что сразу несколько дельфинов подплыли вплотную к песчаному пляжу и начали плескаться. За поведением животных наблюдали россияне, отдыхающие неподалеку.

«Самое яркое воспоминание этого лета. Черное море, мы и дельфины», — прокомментировала происходящее автор видеоролика.

Короткое видео быстро стало популярным в Интернете. На сегодняшний день его посмотрели более 3 тысяч пользователей социальной сети, оставив сотни комментариев.

«Как это романтично и прекрасно наблюдать», «Какая красота, это невероятно», «Какая милота», «А к ним нырнуть не хотелось?», «Они сейчас прям на землю выйдут!» — комментируют подписчики.

Кто-то из пользователей Instagram также предположил, что такое поведение дельфинов было не просто забавой. По словам комментатора, так близко к берегу животные могут подходить если больны или слабы. Вместе с этим другие местные жители отметили, что подобное явление также можно наблюдать на пляже Опукского заповедника рано утром или поздно вечером.