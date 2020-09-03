Полицейские застрелили чернокожего в Вашингтоне

Вашингтон, 3 сентября. Полицейские в Вашингтоне при задержании выстрелили в афроамериканца, позднее он скончался в больнице, сообщает телеканал WJLA.

Глава столичной полиции Питер Ньюшем сообщил, что стражи правопорядка прибыли на место после поступления сообщения о том, что в одном из припаркованных автомобилей находятся вооруженные люди.

«Когда они подошли к автомобилю, некоторые находившиеся в автомобиле начали убегать. Один из полицейских выстрелил из табельного оружия. Один человек, который, как мы считаем, является взрослым мужчиной, был доставлен в местную больницу, там его признали мертвым», — сообщил Ньюшем.

По его словам, с места преступления было изъято две единицы огнестрельного оружия. Он не смог точно ответить, был ли погибший вооружен. Однако правоохранители предварительно сошлись во мнении, что застреленный мужчина имел при себе оружие.

Представитель городского совета Трейон Уайт подтвердил, что погибший был чернокожим. Согласно показаниям некоторых местных жителей, он был застрелен в спину, однако данная информация еще требует подтверждения. Отмечается, что на место инцидента уже стягиваются активисты Black Lives Matter.

В конце августа город Кеноша (штат Висконсин) стал очередным эпицентром протестного движения против жестокости американских полицейских, передает RT. Там не утихают беспорядки после того, как полицейский выстрелил в спину афроамериканцу Джейкобу Блейку, когда тот, по предварительным данным, пытался разнять двух поссорившихся женщин. Президент США Дональд Трамп был вынужден направить в Кеношу силы национальной гвардии.