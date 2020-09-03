Россияне смогут купить «красивые» номера на портале госуслуг

Москва, 3 сентября. Минэкономики направило в правительство РФ проект постановления о правилах продажи «красивых» автомобильных номеров через портал «Госуслуги».

Как пишет «Коммерсант», документ подразумевает, что автомобильные и мотоциклетные номера, пользующиеся особым спросом у водителей, будут выставляться на торги. «Красивый» номер нельзя будет получить случайно при регистрации в ГИБДД. Все желающие смогут выбрать интересующий набор букв и цифр на портале «Госуслуги» и затем попытаться выкупить его на аукционе, причем стартовая цена будет разной.

Наиболее дорогими будет номера с одинаковыми буквами и цифрами, например К777КК и так далее, для них базовая ставка составит 600 тысяч рублей. За номер «попроще», например К700КК, нужно будет заплатить как минимум 450 тысяч. «Красивый» номер для мотоцикла можно будет приобрести по цене, стартующей с 200 тысяч рублей. Всего предлагается 13 вариантов тарифов, причем каждый регион сможет увеличивать или уменьшать стартовую цену в 10 раз, так что самый дорогой номер может обойтись в шесть миллионов рублей.

Торги будут проходить в течение месяца, причем, один покупатель не имеет права участвовать более чем в пяти аукционах. Доходы, полученные от продажи «красивых» номеров, поступят в равной пропорции в федеральный и региональный бюджеты. Нововведение, как ожидается, начнет действовать с января 2022 года.

Напомним, правила проведения подобных торгов поручил разработать президент России Владимир Путин. Сегодня эксперты поддерживают проект разработанной Минэкономики реформы.

«Сегодня многие отказываются от приобретения «красивых» госномеров, так как процесс их передачи занимает очень много времени, а в ряде случаев влечет за собой внесение записей в ПТС, что для многих неприемлемо», — отметил представитель портала Anomera.org Евгений Соколов.

Он добавил, что существует огромная разница в цене на номера между Москвой и регионами. В столице «красивый» госномер может продаваться по цене квартиры в соседней области.