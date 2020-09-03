Раскрыт механизм возникновения дежавю

Москва, 3 сентября. Почти каждый в той или иной степени сталкивался с эффектом дежавю. Психолог, директор Центра практической психологии Сергей Ключников объяснил, откуда берется и как использовать этот феномен.

В интервью радио Sputnik психолог напомнил, что в переводе с французского déjà vu означает «уже видел».

«Есть такое понятие, как синхрония сознания, когда какие-то переживания, которые имели место в прошлом, как бы синхронизируются с настоящим. Есть что-то похожее по настроению или внешним картинкам, и мозг это опознает как некое воспоминание», — объясняет специалист.

Второй вариант касается пережитого шока или сильного потрясения, когда «из глубин поднимаются пласты образов и воспоминаний, которые кажутся человеку похожими на настоящее мгновение».

По словам психолога, эффект дежавю в некоторых случаях может являться проявлением интуиции. При этом он отметил, что нужно правильно интерпретировать сигнал: принял некую программу или наоборот пойти против.

«Интуиция, таким образом, в зависимости от того, какое это событие, либо поощряет человека сделать то, что он задумал, поддерживает в его решении что-то сделать, либо, наоборот, предупреждает против какого-то человека, шагов, решений», — заявил Ключников.

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