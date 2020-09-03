Канадский врач призвала заниматься сексом в маске из-за пандемии

Оттава, 3 сентября. Главный санитарный врач Канады Тереза Тэм советует надевать маску во время секса для защиты от коронавируса, сообщает Reuters.

По словам специалиста, вероятность заражения вирусом через сперму или влагалищную жидкость крайне мала, однако поцелуи и тесные контакты с новыми партнерами повышают риск инфицирования COVID-19.

Она рекомендует избегать положений, при которых партнеры находятся лицом к лицу во время секса. По ее словам, во время полового акта необходимо надевать медицинскую маску, которая закрывает рот и нос. Также Тереза Тэм рекомендует следить за собой и своим партнером на предмет симптомов перед любой сексуальной активностью.

Ранее власти канадской провинции Британская Колумбия на фоне пандемии посоветовали гражданам заниматься сексом через отверстия в стенах, так называемые glory holes. Они также советуют избегать поцелуев и обмена слюной для уменьшения риска заражения.

Недавно ученые пришли к выводу, что у некоторых пациентов с коронавирусом развивается синдром такоцубо, также известный как «синдром разбитого сердца». По ощущениям он похож на острый инфаркт миокарда, но в отличие от него полностью обратим, передают «Известия». Развитие синдрома связано со стрессом и выбросом адреналина в кровь, а также воспалительной реакцией на инфекцию.