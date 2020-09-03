Туск рассказал, как Лукашенко «предлагал объединить Белоруссию и Украину»

Варшава, 3 сентября. В разгар украинского кризиса в 2014 году президент Белоруссии Александр Лукашенко якобы выступал с предложением объединить страны, сделав его президентом нового государства. С таким заявлением выступил бывший глава Европейского совета и экс-премьер Польши Дональд Туск.

Об этом польский политик рассказал в интервью местному изданию Onet. Он утверждает, что подобное предложение поступало от Лукашенко в тот момент, когда Минск занимался «посредничеством» между ЕС, Украиной и Россией.

«Лукашенко позвонил мне и прямо предложил убедить ЕС, что он может быть гарантом мирного решения украинской проблемы, и поддержать его идею личного белорусско-украинского союза с ним как президентом двух государств», — заявил Туск.

При этом экс-премьер Польши уточняет, якобы Лукашенко намекал, что объединение должно стать «единственным способом остановить Россию». По словам Туска, данный поступок президент Белоруссии мог совершить ради сохранения власти. Однако политик все равно уверен, что Лукашенко сыграл важную роль в урегулировании кризиса на Украине.

Напомним, выборы президента Белоруссии состоялись 9 августа. Александр Лукашенко, по данным ЦИК, набрал более 80% голосов. Это были его шестые выборы. После выборов в Белоруссии начались акции протеста, которые продолжаются до сих пор.