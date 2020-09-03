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Мошенники придумали новые способы обмана при помощи банкоматов

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Мошенники придумали новые способы обмана при помощи банкоматов

​​​​​​Москва, 3 сентября. Злоумышленники могут использовать различные технические средства для хищения денег у людей. Об уловках мошенников рассказал агентству «Прайм» консультант центра информационной безопасности Александр Рогозин.

По его словам, они могут использовать специальные накладки на клавиатуру банкомата и дополнительные считыватели карт, чтобы обмануть человека. Рогозин рассказал, что подобные детали называются скиммерами. 

«К социальным методам мошенников можно отнести банальное подглядывание за вводом пин-кода карты и мошеннические схемы, когда группа злоумышленников намеренно «забывает» карту в банкомате, а затем обвиняет нашедшего ее человека в краже денег», — предостерегает эксперт.

Ранее эксперты объяснили путешественникам, почему нельзя публиковать фотографии с посадочными билетами в социальные сети. Дело в том, что в них содержится нужная для мошенников информация. 

Источник: РИА Новости
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