С неприятными ощущениями в желудке знаком каждый. Однако не все придают им значение и избавляются от боли при помощи простых обезболивающих. А очень зря, ведь это может быть гастрит. Если не лечить это заболевание, то в будущем можно столкнуться с весьма серьезными проблемами, такими как язва или рак. Поэтому важно определить, что же происходит с организмом и уметь оказать себе первую помощь.

Немного медицинской информации

Гастрит — это воспаление, которое находится непосредственно на слизистой оболочке желудка. Оно не только приводит к дискомфорту, но и нарушает процесс усвоения и переваривания пищи. Из-за этого у людей с гастритом зачастую обостряются проблемы и с кишечником. Причем это заболевание считается одним из самых часто встречающихся из всех патологий пищеварительной системы

Зачастую люди даже и не подозревают о наличии гастрита. А при возникновении болей или спазмов списывают все на усталость, голод или стресс. Диагноз им ставят только в тех случаях, когда боль становится по-настоящему невыносимой, или же пациентов просто пугают первые симптомы. Но пока поговорим про причины.

Почему он возникает

Гастрит можно назвать болезнью XXI века. Малоподвижный образ жизни, вредные привычки и плохое питание — портрет каждого второго жителя мегаполиса. Но не всегда эти факторы провоцируют возникновения гастрита. Мы выяснили, что есть ряд других причин, способствующих развитию этой болезни.

Бактерия Helicobacter pylori. Едва ли не самая распространенная причина. В беседе с нашим изданием доктор-гастроэнтеролог медицинского центра «Олимп» и кандидат медицинских наук Болдырева Лариса Ивановна пояснила, что этот микроорганизм попадает в наш желудок еще в детстве и спокойно там развивается и мутирует. Бактерия выделяет особые вещества, вызывающие сильное раздражение слизистой желудка. Это провоцирует орган на выработку соляной кислоты, большое количество которой и приводит к раздражению.

Неправильное питание. Перекусы, фастфуд, жирная или очень острая пища — верные спутники гастрита. Такое питание ведет не только к воспалительным процессам в желудке, но и нарушает функционирование всех систем организма.

Спиртные напитки. Особенно это касается тех, кто не знает меры и за раз способен выпить большое количество алкоголя. «Добить» может выпивка на голодный желудок. Если это происходит очень часто, то здесь возможно не только возникновение гастрита, но и куда более опасных заболеваний — язв или онкологии.

Агрессивные лекарства. «Одно лечим, а другое калечим», если вам это знакомо, то добро пожаловать в клуб анонимных любителей гастрита. Лекарства очень часто оказывают пагубное воздействие на желудок. К особо агрессивным относят антибиотики, сильные обезболивающие, а также гормональные препараты. Эти препараты сильно раздражают слизистую поверхность желудка, и провоцируют возникновения боли.

Прочие факторы. Немногие знают, что гастрит появляется и обостряется в стрессовых ситуациях. Также сюда можно отнести наличие в организме некоторых группа паразитов, а также аллергия на содержащиеся в еде искусственные вещества.

Симптомы гастрита и его хроническая форма

Как рассказала нам доктор Болдырева, у гастрита нет точно установленных симптомов, поскольку у каждого пациента своя клиническая картина. Однако все же есть ряд характерных признаков, которые выделяют гастрит на фоне других заболеваний:

изжога;

постоянная отрыжка;

тяжесть в животе или постоянное урчание;

чувство переполненности желудка;

тошнота;

неприятный запах изо рта;

рвотные позывы;

запор;

метеоризм.

В случае обострения или приема потенциально опасной пищи возникают сильные болевые ощущения, которые мешают полноценной жизни и движению. Помимо этого, у человека может болеть голова, присутствовать слабость, повыситься слюноотделение и открыться рвота с примесью слизи. В таких случаях лучше не заниматься самолечением и сразу же обращаться за помощью к врачу.

Но что же делать в том случае, если пациент знает о наличии гастрита, однако болезнь его беспокоит довольно редко? По словам врача, болезнь все равно необходимо лечить. Дело в том, что отсутствие симптомов не говорит об исчезновении заболевания. Но для начала важно понимать, какая именно форма гастрита вас беспокоит.

Важно «Все зависит от того, какая форма гастрита выявлена у пациента. Если это заболевание было вызвано Helicobacter pylori, то лечение, конечно, поводится и в период ремиссии, и в период обострения. В том случае, если гастрит связан с рефлюксом желчи, что часто встречается у молодых людей, то такой гастрит требует особых мер лечения — правильное питание, подвижный образ жизни и снижение количества стрессовых ситуаций».

Хронический гастрит не так безобиден, как кажется на первый взгляд. Он часто становится причиной появления язв и доброкачественных опухолей на стенках желудка, а также мешает правильному усвоению пищи, что не может не отразиться на всем организме. Среди самых частых симптомов можно выделить:

приступы рвоты;

потерю аппетита;

бульканье и урчание в животе

вялое и сонное состояние.

Важно «Чаще все при гастрите, вызванном Helicobacter pylori, идут проявления язвенноподобного характера. Пациенты при обострении, вызванном этой формой гастрита, чаще жалуются на боли, которые возникают либо спустя полтора-два часа после приема пищи, либо на голодный желудок. Иногда это проявляется бессимптомно».

Стоит отметить, что проявиться симптомы хронического гастрита могут в любое время после испытанного стресса, приема жирной или отстрой пищи, и даже при недосыпе. Поэтому необходимо обратиться к врачу, сдать необходимые анализы и провести обследования, чтобы установить природу заболевания. После чего, либо соблюдать диету, либо проходить интенсивное лечение сильными медикаментами.

Что можно есть при хроническом гастрите

Особенность этого вида заболевания заключается в том, что оно может проявиться в любую минуту. Поэтому пациентам с таким диагнозом необходимо постоянно придерживаться определенной диеты. Однако много зависит от кислотности в желудке. В том случае, если врач ставит диагноз «гастрит с пониженной кислотностью», то в диету включают:

бульоны из нежирного мяса и рыбы,

мясо птицы, приготовленное на пару и различные запеканки;

пюре из запеченных овощей;

творог;

вареные яйца.

А вот блины, пироги и ржаной хлеб придется исключить.

В том случае, если кислотность повышенная, то в диету входят следующие продукты

паровые блюда из нежирного мяса и рыбы;

каши — манная, гречневая, рисовая;

пшеничный хлеб;

некрепкий чай с добавлением молока, кисели и компоты;

морковь, картофель и цветная капуста, приготовленные на пару.

Задаем вопросы врачу

Во время интервью мы решили уточнить у доктора, существуют ли какие-то методы профилактики гастрита и способы избежать появления этого неприятного заболевания. По ее словам, в этом случае очень важен образ жизни.

Важно «Профилактика заключается в питании и гигиене, потому что именно Helicobacter pylori передается бытовым путем. Поэтому мытье рук и мытье посуды в какой-то степени предостерегает появление болезни. Но если достаточно эффективно пролечить желудок во взрослом возрасте, то рецидив заболевания возникает не ранее, чем через пять лет».

Доктор подчеркнула, что на лечении Helicobacter pylori врачи настаивают крайне редко, однако взрослым необходимо лечиться сразу после того, как наличие бактерии было выявлено по результатам анализов.

Также мы выяснили, почему же эта вредоносная бактерия у одних пациентов не вызывает ничего, кроме вялотекущей формы гастрита, а других провоцирует развитие рака желудка. Как оказалось, к этому есть генетическая предрасположенность, а также многое зависит от типа Helicobacter pylori, поскольку бактерия имеет свойство мутировать. При отсутствии лечения и возникает необратимый процесс, который ведет к развитию онкологического заболевания.

Таким образом, диета и отсутствие вредных привычек помогут сохранить здоровье желудка и улучшат общее состояние. Однако не советуем заниматься самолечением. Самым лучшим вариантом станет обращение к грамотному специалисту, который проведет комплексное обследование, поставит диагноз и назначит эффективное лечение. Только так можно помочь своему желудку и избежать страшных последствий.