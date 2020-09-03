Эксперт Киреев назвал выгоду США в ситуациях с Белоруссией и Навальным

Москва, 3 сентября. Эксперт фонда «Народная дипломатия» Владимир Киреев назвал выгоду США в ситуации с «отравлением» блогера Алексея Навального и протестами в Белоруссии.

В беседе с «Ридусом» Киреев отметил, что американская экономика в наши дни серьезно зависит от сбыта сланцевого газа, который не выдерживает конкуренции с российским природным газом. Поэтому США готовы использовать любые методы: «защиту» интересов союзников по НАТО, «распространение» демократии и даже прямые угрозы, а также шантаж.

«США во внешней политике уже полностью отбросили политес. Поэтому европейцам, прежде всего немцам, изо всех сил «выкручивают руки», чтобы они отказались от приобретения дешевого российского газа в пользу дорогого американского. Плюс — чтобы не строили «Северный поток — 2», — сказал эксперт.

Он подчеркнул, что Вашингтон использует и обострение обстановки в Белоруссии, в которой «каким-то боком оказалась виноватой» Россия, а также мнимое «отравление» Навального.

«Аргумент пошел в работу и уже служит выстраиванию вокруг России нового железного занавеса, до процента совпадающего с интересами американской экономики и конкретно избирателей Дональда Трампа, заинтересованного в поддержке газовиков на предстоящих выборах», — заявил Киреев.

Выборы президента Белоруссии состоялись 9 августа. Центризбирком республики сообщил, что по результатам голосования 80,1% голосов избирателей были отданы за действующего главу государства Александра Лукашенко. Оппозиционеры настаивают, что победила Светлана Тихановская и продолжают устраивать массовые акции, требуя проведения новых выборов.

Алексей Навальный находится в берлинской клинике «Шарите». На его лечении в зарубежной больнице настаивали родственники и соратники. Самочувствие блогера резко ухудшилось во время перелета из Томска в Москву. Борт экстренно посадили в Омске, где Навального госпитализировали в местную больницу скорой помощи. Накануне в Германии заявили, что в организме Навального обнаружены следы отравляющего вещества «Новичок». Ранее эксперты в беседе с Федеральным агентством новостей опровергли обвинения Берлина, указав, что одноименный яд не действует избирательно. Имея колоссальную токсичность, он отравил бы всех пассажиров самолета, летевших вместе с блогером.