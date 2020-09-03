Вильфанд предупредил о заморозках в ряде регионов РФ

Москва, 3 сентября. Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что в ряде российских регионов в ближайшие дни ожидаются заморозки.

Как пишет РИА Новости, Вильфанд рассказал, что температуры до минус двух градусов ожидаются в Карелии, в южной части Сибири, а также в Приуралье и в северо-восточных регионах Поволжья.

«Осень наступила на европейской территории, это значит, что в континентальных регионах температура будет понижаться. Поступают холодные воздушные массы с севера, энергия солнца уже существенно уменьшается», — сообщил он.

Вильфанд добавил, что понижение температуры до отрицательных значений в ночные часы вероятно уже в ближайшие дни.

«В Свердловской, Пермской, Челябинской областях будут заморозки, на северо-востоке Поволжья, на юге Урала, в Заволжье будут заморозки», — рассказал ученый.

Он пояснил, что над европейской частью России установился антициклон, который обеспечивает приток холодных воздушных масс по его периферии.