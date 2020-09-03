США предостерегли РФ от «силового вмешательства» в ситуацию в Белоруссии

Вашингтон, 3 сентября. Российско-американские отношения могут ухудшиться в случае «открытого силового вмешательства» Москвы в ситуацию в Белоруссии. Об этом заявил заместитель помощника главы Госдепартамента США по делам Европы и Евразии Джордж Кент.

По его словам, США продолжат вести переговоры с Россией по Белоруссии. Он отметил, что Вашингтон четко обозначил последствия силового вмешательства РФ.

«Если они думают, что отношения с нами, американо-российские отношения, последние четыре года были тяжелыми, то они могут стать еще хуже», — приводит слова Кента ТАСС.

Дипломат подчеркнул, что американская сторона на переговорах с российскими коллегами «дала ясно понять», что ОБСЕ является «естественным посредником» между властями Белоруссии и оппозицией.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отмечал, что со стороны ЕС и НАТО звучат достаточно деструктивные заявления по ситуации в Белоруссии, передает RT. По его словам, Москва осуждает то давление, которое пытаются оказать на законные власти Белоруссии некоторые государства.