Путешественников предостерегли от фотографирования посадочных талонов

Москва, 3 сентября. Путешественникам не стоит публиковать фотографии с посадочными талонами на рейс в социальные сети. Данные документы содержат информацию, которую лучше не знать посторонним, сообщает РИА Новости.

Сертифицированный тренер Центра правительственной связи Великобритании Лиза Форте объяснила, что штрих-код, указанный на билете, могут использовать в личных целях мошенники. Данный код содержит почти все основные данные путешественника.

Сканируя код, можно найти полное имя, дату рождения, номер рейса, аэропорт отправления и назначения, номер места и шестизначный PNR (Passenger Name Record) код. Он содержит информацию, доступную через раздел бронирования на официальном портале авиакомпании. Также можно по билету узнать о прокате автомобиля, бронировании отеля и сведения о болезни и инвалидности. Злоумышленник может сканировать штрих-код и получить всю нужную информацию для обмана, предупредила специалист.

Ранее стало известно, что общероссийский народный фронт открыл горячую линию по волнующим вопросам программы поддержки внутреннего туризма. Об этом сообщил эксперт ОНФ, российский телеведущий и журналист Денис Полунчуков.