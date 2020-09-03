Путин отметил самобытный талант и мастерство скончавшегося Бориса Клюева

Москва, 3 сентября. Борис Клюев входил в блистательную плеяду актеров, которые были хранителями легендарных традиций отечественного театра и кино. Об этом в своих соболезнованиях семье народного артиста РФ написал президент России Владимир Путин.

Напомним, Борис Клюев ушел из жизни 1 сентября в возрасте 76 лет. Последние годы жизни народный артист боролся с раком.

Владимир Путин отметил, что Клюев пользовался уважением коллег и искренней любовью зрителей за свое высочайшее мастерство и преданность профессии.

«Борис Владимирович Клюев оставил о себе добрую память в сердцах всех, кто знал этого замечательного человека, ценил его щедрый, самобытный талант», — отмечается в сообщении.

Последней работой Клюева стал спектакль «Большая тройка» в Малом театре, в котором он проработал более 40 лет. До премьеры артист не дожил всего два дня.

Церемония прощания с Клюевым пройдет в Малом театре 4 сентября. Артист будет похоронен на Троекуровском кладбище.

Ранее сообщалось, что Мосгордума рассмотрит вопрос об установке памятной таблички Борису Клюеву. В МГД отметили, что народный артист «очень много сделал для театра, для Щепкинского училища, для учеников и для кино».

Георгий Дронов, который снимался вместе с Клюевым в сериале «Воронины», в беседе с Федеральным агентством новостей отмечал, что Клюев стал настоящим папой для актеров проекта.