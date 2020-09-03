«Штормовая погода по Айвазовскому» надвигается на ряд регионов России

Москва, 3 сентября. «Штормовая погода по Айвазовскому» ждет юго-восточные регионы России, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По словам специалиста, больше всего проблем с погодой будет у восточных регионов: Амурская область, Еврейская автономная область, юг Хабаровского края и Приморье.

«Регенерации тайфуна (восстановления тайфуна) приведет к тому, что в Японском море будут сильнейшие ветры, и волны будут достигать 7–8–9 метров. Это просто штормовая погода по Айвазовскому. За счет восточных и юго-восточных ветров будет идти нагонная волна с Японского моря на континент. Уровень воды будет повышаться даже в портах», — сообщил РИА Новости Вильфанд.

Жителей Приморья предупреждают, что скорость ветра на мысах в районе Японского моря может превышать 35 метров в секунду. Ветер будет усиливаться ближе к побережью Японии, где ожидается 50-60 метров в секунду.

После 3 сентября сложности с погодой немного стихнут, однако ненадолго. По словам специалиста, «следующий тайфун на подходе».

Ранее климатолог Екатерина Пестрякова предупредила россиян о суровой зиме. Первые морозы начнутся в начале ноября, но такая холодная погода вряд ли будет стоять всю зиму, уверен специалист.

По словам Пестряковой, Гидрометцентр тоже предварительно сообщает о сильных морозах зимой 2020 года. Синоптики считают, что и осень будет прохладной. Теплая погода, по их прогнозам, продлится несколько дней, а затем начнется постепенное похолодание.