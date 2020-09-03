Названы лайфхаки, которые помогут продлить срок службы осенней обуви

Москва, 3 сентября. Для того, чтобы продлить жизнь осенней обуви и сохранить ее в почти неизменном состоянии, достаточно придерживаться нескольких правил. Четыре привычки помогут сохранить ботинки, несмотря на слякоть и грязь на улице.

Одно из основных правил звучит так — приобретите запасную пару обуви. Она вам понадобится в том случае, если первая промокнет и не успеет высохнуть до того момент, когда вы захотите их надеть. Тогда вам понадобятся запасные, в роли которым могут выступать даже резиновые сапоги. В настоящее время выбор данного типа обуви позволяет каждому человеку подобрать пару на свой вкус.

Также специалисты советуют использовать защитные средства, которые способны уменьшить пагубное воздействие воды и грязи. В особенности это касается ботинок из нубука или замши, сообщает издание «Ридус».

Кроме того, осеняя обувь в особенности нуждается в тщательной сушке с использованием специальных устройств и своевременный уход. Так, например, кожаные изделия лучше мыть в холодной воде, а для очищения замши и нубука необходимо использовать резиновую щетку.

Напомним, ранее специалисты поделились секретом, который позволит быстро разносить тесную обувь. Для этого необходимы два крепких полиэтиленовых пакета (без дырок), вода, морозильная камера и, собственно, сама обувь.