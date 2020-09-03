Фургал похудел в СИЗО

Москва, 3 сентября. Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал за время нахождения в СИЗО похудел на 1,2 килограмма, сообщил ответственный секретарь столичной Общественной наблюдательной комиссии Алексей Мельников.

По его словам, Фургал выглядит хорошо и на здоровье не жалуется.

Мельников добавил, что бывший глава Хабаровского края в СИЗО «Лефортово» читает прозу и стихи, чтобы написать обещанное стихотворение, посвященное Дальнему Востоку.

В начале июля Фургалу задержали по подозрению в причастности к деятельности преступной группировки и организации убийств в начале нулевых на Дальнем Востоке. Сразу после задержания экс-чиновника отправили в Москву, где Басманный суд арестовал его на два месяца.