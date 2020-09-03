Американское СМИ сделало Киев «российским»

Киев, 3 сентября. Американское издание The New York Post по ошибке причислило Киев к территории России. Курьезная публикация также вызвала недовольство украинцев из-за транслитерации их столицы: американцы написали Kiev, а не Kyiv.

Материал The New York Post был посвящен инциденту на борту самолета «Международных авиалиний Украины», который летел из Турции в Киев. Пассажирка лайнера вышла через запасной люк самолета и прогулялась по его крылу.

«Этой перегретой женщине не терпелось сойти с рейса в России, поэтому она решила остыть», — пишет журналист.

Также автор заметки написал русский вариант названия города — Kiev, а не украинский Kyiv. Это вызвало недовольство украинцев в социальных сетях.

«New York Post, Киев – это не Россия! Поправьте, пожалуйста. И, кстати, Kyiv», — пишет Людмила Балабай в Facebook.

В комментариях украинка сообщила, что не поленилась написать на почту американского издания, чтобы сообщить о неточности. По всей видимости редакция решила проигнорировать жительницу Украины, так как в публикации не были внесены соответствующие правки.

В прошлом году другое американское издание заявило, что будет использовать в своих публикациях транслитерацию Kyiv вместо Kiev. Об этом редакцию попросило посольство Украины в США. Соответствующую реакцию украинских дипломатов вызвал тот факт, что The New York Times в одном из материалов опубликовало карту Украины без Крыма.