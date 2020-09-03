Гимн Ку-клукс-клан включили на съезде партии Порошенко

Минск, 3 сентября. На съезде партии «Европейская солидарность», которую возглавляет экс-президент Украины Петр Порошенко, внезапно прозвучал гимн террористической организации Ку-клукс-клан For Bales.

Один из выступающих на сцене сообщил, что попурри «состоит из военных песен и наших маршев». А после этого заиграла For Bales, передает News Front.

Песня For Bales была боевым маршем армии Конфедеративных Штатов Америки в Гражданской войне.

Отметим, за последние дни на Украине произошло сразу несколько инцидентов с участием ультраправых. Сначала на автотрассе под Харьковом случилось массовое нападение боевиков-нацистов из группировки «Национальный корпус» на микроавтобус, в котором ехали члены силового крыла партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) «Патриоты — За жизнь». Затем в Одессе национал-радикалы напали на участников местного ЛГБТ-шествия. А националисты из С14 в Киеве провели целую серию акций под Генпрокуратурой Украины, требуя отправить в отставку неугодного им прокурора, который «слишком активно» взялся за расследование убийства журналиста Олеся Бузины.

Как сообщало Федеральное агентство новостей, политологи уверены, что бездействие украинских властей в этом вопросе подталкивает Порошенко и его сторонников, стоящих за радикалами, к попытке организовать очередной госпереворот. Местные политологи уже не раз предупреждали, что он может состояться нынешней осенью.

Депутат Верховной рады от ОПЗЖ Олег Волошин заявил, что ключевая проблема, породившая разгул насилия на улицах украинских городов, — полная безнаказанность тех, кто его творит.