Экс-депутат Рады призвал белорусских силовиков подавлять протесты

Киев, 3 сентября. Правительство Белоруссии должно подавлять протесты, пока ситуация не стала повторением украинского «майдана». Такое мнение на своей странице в Facebook высказал бывший депутат Верховной Рады Алексей Журавко.

Внимания политика привлекли последние протесты в стране, которые прошли 1 сентября. Как пояснил Журавко, в этот день «крашеные революционеры» вышли на улицы для того, чтобы «как на Украине, раздолбать и уничтожить свою страну». При этом он отметил, что многие из протестующих вскоре могут быть «выпотрошены и брошены», став донорами внутренних органов для миллионеров из ЕС и США.

«Скоро в Европе опять упадут цены на пересадку органов. И все это очень печально и грустно», — заявил он.

Он также отметил, что в 2014 году Украине не хватало именно силового подавления. В результате действующий на тот момент президент страны Виктор Янукович пожалел несовершеннолетних протестантов, которые после устроили госпереворот и уничтожили страну.

«Так что работайте, братья. Будущее вашей страны в ваших руках и на ваших щитах!» — заявил экс-депутат.

Напомним, ранее глава института политических исследований Сергей Марков заявил, что украинские боевики находятся в Белоруссии для осуществления государственного переворота. По его словам, радикалами руководят польские спецслужбы. Украинцев же наняли для выполнения грязной работы.