Европарламент возмутило «человеческое сафари» националистов на Украине

Брюссель, 3 сентября. Член комитета по гражданским свободам и правосудию Европарламента Беттина Фоллат возмутилась из-за недавней серии нападений радикалов на Украине.

На минувшей неделе на автотрассе между Киевом и Харьковом члены радикальных националистических организаций «Национальный корпус» и «Азов» совершили вооруженное нападение на пассажирский автобус, в котором ехали представители движения «Патриоты — За жизнь». Как пишет «112.Украина», Радикалы перекрыли дорогу и открыли огонь из автоматического оружия, в результате чего два человека получили тяжелые ранения. После этого националисты обстреляли автобус из травматического оружия и похитили одного из «Патриотов».

«За последние пару месяцев мы стали свидетелями целой серии нападений экстремистов из крайне правых группировок на политиков, активистов, мигрантов и беженцев на Украине. В прошлом месяце член украинского парламента Олег Волошин подвергся нападению группы радикалов в центре Киева. Это только один из примеров продолжающегося насилия со стороны ультраправых в стране», — заявила Фоллат.

Она подчеркнула, что «Национальный корпус» несет ответственность за многочисленные акты насилия в рамках объявленного его членами «человеческого сафари» на Украине. Это подтверждают и представители политической партии «Оппозиционная платформа — За жизнь».

«Преступления «Нацкорпуса» и «Азова» являются следствием безнаказанности национал-радикалов, действующих при прямом покровительстве и подстрекательстве власти, в том числе президента Владимира Зеленского, открыто заявляющего о своей поддержке их позиции», — говорится в заявлении, опубликованном партией.

Депутат «Оппозиционной платформы — За жизнь» Олег Волошин заявил, что будет просить Европарламент признать «Национальный корпус» террористической организацией.