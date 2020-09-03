Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество
  /  Обновлено: 

Видео с подстриженными «булочками» корги умилило пользователей Сети

40
0 Оставить комментарий

Видео с подстриженными «булочками» корги умилило пользователей Сети

Москва, 3 сентября. Милый ролик с пушистыми «булочками» корги набрал огромное количество просмотров. Пользователи Сети не смогли воздержаться от добрых комментариев в адрес собаки.

Данный ролик — настоящая находка для любителей собак. Пушистые и пухлые пятые точки корги давно набирают популярность в Интернете, однако на этом ролике показаны формы идеально постриженной собаки. Информацию об этом сообщает издание «Ридус».

«Я думала, что это тортик», — пишет одна из фанаток корги.

Кто-то же наоборот отметил хорошее поддержание формы собаки. 

«Все лето, наверное, в собачьем тренажерном зале качался», — сказал подписчик.

Ранее в Петербурге прошел заплыв сапсерферов с собаками по каналам и рекам. Мероприятие провели в рамках фестиваля Petshop Days. Во время заплыва псы послушно сидели на сапсерфах, пока их хозяева гребли веслами.

Источник: «Ридус»
Новости партнеров