Видео с подстриженными «булочками» корги умилило пользователей Сети

Москва, 3 сентября. Милый ролик с пушистыми «булочками» корги набрал огромное количество просмотров. Пользователи Сети не смогли воздержаться от добрых комментариев в адрес собаки.

Данный ролик — настоящая находка для любителей собак. Пушистые и пухлые пятые точки корги давно набирают популярность в Интернете, однако на этом ролике показаны формы идеально постриженной собаки. Информацию об этом сообщает издание «Ридус».

«Я думала, что это тортик», — пишет одна из фанаток корги.

Кто-то же наоборот отметил хорошее поддержание формы собаки.

«Все лето, наверное, в собачьем тренажерном зале качался», — сказал подписчик.

Ранее в Петербурге прошел заплыв сапсерферов с собаками по каналам и рекам. Мероприятие провели в рамках фестиваля Petshop Days. Во время заплыва псы послушно сидели на сапсерфах, пока их хозяева гребли веслами.